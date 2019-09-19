اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيون من الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيات الحوثي من الحديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن “منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة”.

وبيّن العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وشدد العقيد المالكي على أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي”.