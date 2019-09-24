أعلنت السلطات الاندونيسية اليوم الثلاثاء حالة طوارئ في محافظة تابعة لولاية (سومطرة) بعد وصول المؤشر القياسي لتلوث الهواء إلى مستوى الخطر جراء حرائق الغابات في المنطقة.

وقال حاكم محافظة (رياو) سيا مسورا في تصريح صحفي إن حالة الطوارئ ستبدأ اعتبارا من اليوم وحتى 31 أكتوبر المقبل بعد وصول مستوى التلوث إلى 500 على مؤشر جودة الهواء موضحا أن الحكومة المحلية ستقدم للمتضررين مراكز إجلاء مؤقتة لاسيما للأطفال والنساء الحوامل.

ومن جهته قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة اضرار الكوارث في اندونيسيا أجوس ويبوو في بيان إنه مع إعلان حالة الطوارئ ستعتبر الحرائق في المحافظة كارثية مفيدا أنه سيتم نشر مزيد من قوات الأمن للمساعدة في معالجة المشكلة. وأكد ويبوو أن بلاده ليست بحاجة إلى مساعدة الدول المجاورة لإخماد حرائق الغابات قائلا “تعتبر الحكومة الإندونيسية أنه لا يزال لديها موارد كافية من حيث الموظفين والأموال وبالتالي لسنا بحاجة إلى مساعدات أجنبية من ماليزيا وسنغافورة”.

من جهة أخرى أشارت تقديرات مركز الدراسات البيئية بجامعة (رياو) إلى أن الحرائق والضباب الدخاني في المحافظة ستؤدي على الأرجح إلى خسائر مادية تصل إلى 50 تريليون روبية اندونيسية (6ر3 مليار دولار).

وتكافح اندونيسيا التي تضم ثالث أكبر الغابات الاستوائية المطيرة في العالم بعد حوض الأمازون والكونغو لمواجهة الحرائق التي تجتاح جزيرتي (سومطرة) و (كاليمانتان) منذ أسابيع.

وتسببت الحرائق في ظاهرة الضباب الدخاني العابر للحدود حيث تعاني منها أيضا دول سنغافورة وماليزيا وتايلاند.

ويصنف المؤشر القياسي للتلوث الهوائي مستوياته بدءا من 0 إلى 50 بالمستوى “الجيد” ومن 51 إلى 100 بالمستوى “المعتدل” ومن 101 إلى 200 بالمستوى “غير الصحي” ومن 201 إلى 300 بالمستوى “غير صحي جدا” ومن 300 فما فوق بالمستوى “الخطر”.

وتندلع حرائق الغابات سنويا في جنوب شرق آسيا لكن هذه السنة شهدت أسوأ حرائق منذ 2015 وعززت المخاوف العالمية من حرائق الغابات عبر العالم لأنها تفاقم من مشكلة الاحتباس الحراري.