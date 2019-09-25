أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية اليوم الأربعاء تقدم تحالف (أزرق ابيض) بزعامة بيني غانتس على حزب (ليكود) بزعامة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وقالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية على موقعها الالكتروني إن النتائج أظهرت حصول (أزرق ابيض) على 33 مقعدا مقابل 32 مقعدا لحزب ليكود وحصول القائمة العربية المشتركة على 13 مقعدا وحزب شاس على 9 مقاعد وإسرائيل بيتنا بزعامة افيغدور ليبرمان على 8 مقاعد.

وتشير النتائج النهائية إلى أن معسكر اليمين باستثناء حزب (إسرائيل بيتنا) حصل على 55 مقعدا فيما حصلت كتلة الوسط واليسار على 57 مقعدا في الكنيست (البرلمان) الذي يضم 120 مقعدا.

وكان نتنياهو وغانتس اتفقا على إطلاق مشاورات من اجل تشكيل حكومة “وحدة وطنية” عقب لقائهما الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يوم الاثنين الماضي.

واكد نتنياهو لحلفائه من اليمين المتشدد عقب لقاء جمعه مع غانتس التزامه بالعمل من اجل تشكيل حكومة يمينية برئاسته.

وسيكلف الرئيس الإسرائيلي اما نتنياهو او غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة بعد تسلمه نتائج الانتخابات الرسمية.