يدخل اضراب معلمي القطاع الحكومي في الاردن غدا الاحد اسبوعه الرابع بعد ان رفضت نقابة المعلمين الأردنيين اليوم السبت عرضا حكوميا بصرف علاوة مهنة تحتسب على الراتب الاساسي وتتراوح ما بين 33 و43 دولارا امريكيا.

جاء هذا الرفض بعد اعلان رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز خلال مقابلة تلفزيونية خاصة عن قرار اصدره مجلس الوزراء اليوم بمنح العلاوة الشهرية المذكورة اعلاه وفق الرتب الوظيفية للمعلمين وهو ما يعد ادنى من مطلب الزيادة 50 بالمئة التي تتمسك بها النقابة.

وقال الرزاز في المقابلة ان حكومته قررت في جلستها اعتماد العلاوات وتم الطلب من وزير المالية اقتراح الاجراءات المناسبة لتوفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة من برنامج النفقات العامة.

من جانبها ردت نقابة المعلمين على لسان نائب النقيب ناصر النواصرة في بث مباشر على موقع (فيس.بوك) برفض العلاوة “لانها لا تحقق مطالب المعلمين وتقل كثيرا عما هو مطلوب”.

وبذلك سيدخل اضراب نحو 86 الف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية الاسبوع الرابع ليستمر توقف العملية التعليمية لنحو 5ر1 مليون طالب وطالبة في مختلف محافظات المملكة منذ مطلع سبتمبر الجاري.

وكانت نقابة المعلمين الاردنيين قد طالبت برفع علاوة المهنة التي يتقاضاها المعلمون بنسبة 100 بالمئة حاليا الى 150 بالمئة من الراتب الأساسي بزيادة نسبتها 50 بالمئة تقدر الحكومة تكلفتها بنحو 160 مليون دولار مقابل اقتراح حكومي بربط العلاوة بالاداء وهو ما رفضه المعلمون اعقبته الحكومة باقتراح اخر اعلنت عنه اليوم بتكلفة تقارب 37 مليون دولار.