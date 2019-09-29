الجبير: إيران “دولة عدائية” وعليها احترام سيادة الآخرين

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في لقاء مع قناة فوكس نيوز الأميركية إن إيران دائما ما كانت دولة عدائية، وأن عليها أن تحترم سيادة الدول الأخر

وأضاف “لقد كان التاريخ الإيراني للسنوات الأربعين الماضية واحدا من الأنظمة العدائية وخاصة ضد بلدي. كنا ندعو إلى بذل جهد عالمي لاحتواء سلوك إيران العدواني”.

وتابع “على إيران أن تقرر ما إذا كانت دولة ثورية أو دوله قومية. وإذا كانت دولة قومية، فعليها أن تتقيد بقواعد القانون الدولي، وسيادة الدول، وأن تحترم مبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى”.

وشدد الجبير على ضرورة “أن يتوقف السلوك الإيراني”، قائلا: “لقد هاجموا سفاراتنا، حاولوا كثيرا تعطيل الحج، اغتالوا دبلوماسيي عددا من الدول، زرعوا خلايا إرهابيه في السعودية، وفجروا أبراج الخبر عام 1996 والقائمة تطول” .

ومضى يقول: “في الآونة الأخيرة، كانوا يزودون الحوثيين بالصواريخ، 260 صاروخا إيراني الصنع أطلقها الحوثيون علي الأراضي السعودية”.

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى 150 طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على السعودية.

وأضاف “الحمد لله أن دفاعاتنا الجوية كانت قادره على منع أي من تلك الصواريخ من الوصول إلى أهدافها المقصودة”.