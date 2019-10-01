إيران: حكم بسجن شقيق الرئيس روحاني في قضية “فساد”

قضت محكمة إيرانية بالسجن 5 أعوام على حسين فريدون، شقيق الرئيس، حسن روحاني، حسب ما نقلته وكالة فارس عن متحدث باسم القضاء.

وصدر في مايو/ أيار حكم بسجن حسين فريدون بتهمة الفساد، دون تحديد مدة العقوبة.

ولكن مؤيدي فريدون، الذي يعمل مع أخيه الرئيس، يقولون إن القضية “لها دوافع سياسية”.

وقال المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي، إن فريدون قد يواجه المزيد من التهم في قضايا أخرى، دون تقديم تفاصيل عنها.

وفي سياق منفصل، أفاد المتحدث القضائي بصدور حكم بإعدام شخص واحد متهم بالتجسس لفائدة الولايات المتحدة، وسجن اثنين آخرين لمدة 10 أعوام بالتهمة نفسها.

كما حكم على شخص رابع بالسجن 10 أعوام أيضا لإدانته بالتجسس لفائدة بريطانيا.