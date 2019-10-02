توجه المئات من المتظاهرين مساء اليوم الاربعاء الى مطار بغداد الدولي في محاولة لاقتحامه في الوقت الذي تحاول فيه الشرطة منعهم من الوصول.

واظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قناة الشرقية الفضائية العراقية المئات من المتظاهرين الشباب وهم قرب ساحة (عباس بن فرناس) على بعد مئات الامتار عن مطار بغداد الدولي باطراف العاصمة الغربية.

وبدا في تلك اللقطات قوات الشرطة العراقية وعدد من كبار الضباط وهم يحاولون منع الحشود من التقدم صوب المطار باستخدام وسائل سلمية وبالحوار.

وكان متظاهرون قد قطعوا الطرق بالاطارات المحروقة في عدد من الاحياء السكنية في بغداد اليوم بينما تجمع اخرون في ساحة الطيران وزحفوا منها الى ساحة التحرير المجاورة بقلب بغداد.

وانتشرت قوات مكافحة الشغب في الساحتين وقطعت جسر الجمهورية الذي يؤدي الى المنطقة الخضراء على الجانب الثاني من نهر دجلة.

ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي عن اعداد الضحايا نتيجة مظاهرات اليوم ولا عن الخسائر المادية التي رافقتها.

وتاتي احتجاجات الابعاء بعد المظاهرات التي شهدها العراق يوم امس وادت الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 250 اخرين.

وكان الالاف من العراقيين خرجوا في مظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد.