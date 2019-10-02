استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاربعاء السفير الايراني في بغداد ابرج مسجدي وابلغته احتجاجها على تصريحات صحفية له هدد فيها باستهداف القوات الامريكية العاملة ضمن قوات التحالف في العراق.

وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية انه تم ابلاغ السفير الايراني رفض الحكومة العراقية المطلق لما ادلى به من تصريحات حول استهداف قوات التحالف الدولي العاملة في العراق.

واكد البيان ان تلك القوات تعمل بطلب من الحكومة العراقية وبالتنسيق معها وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية.

ونقل البيان عن وكيل الوزارة العراقي قوله ان “بغداد لن تسمح بان تكون ساحة صراعات دولية او ان تكون ممرا او مقرا لاي اعتداء يضر دول الجوار او اصدقاء العراق من دول الاقليم والعالم”.

من جهة اخرى اعرب البيان عن رفض وزارة الخارجية العراقية للاعتداء على الدبلوماسيين العراقيين اللذين كانا في مهمة رسمية قبل ايام في قنصلية العراق العامة في مدينة مشهد الايرانية.

وطالب السلطات الامنية الايرانية بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين العراقيين الذين تربطهم بايران “علاقات اخوية وتاريخية ومصيرية” على حد وصفه.

وكان السفير الايراني ابرج مسجدي قد هدد في مقابلة تلفزيونة في بغداد قبل ايام بقصف القوات الامريكية العاملة ضمن قوات التحالف في العراق اذا ما تعرضت بلاده لاي اعتداء امريكي.