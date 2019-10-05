أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتعليق دخول المهاجرين الذين يشكلون عبئا ماليا على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ابتداء من الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال البيت الابيض في بيان امس الجمعة إن الرئيس الامريكي اتخذ هذا الاجراء “لضمان حماية الرعاية الصحية للمواطنين الامريكيين”.

واضاف البيان ان المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة يجب ان يكونوا حاصلين على تأمين الصحي وتقديم مايثبت ذلك خلال 30 يوما من دخولهم الى الولايات المتحدة.