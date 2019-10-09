ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الأربعاء بخطط تركيا لشن عملية عسكرية داخل سوريا مؤكدا أنها تهدد وحدة سوريا وتفتح الباب أمام مزيد من التدهور في الموقفين الأمني والإنساني.

وأعرب أبوالغيط في بيان عن قلقه وانزعاجه حيال الخطط المعلنة والاستعدادات الجارية من جانب تركيا للقيام بعملية عسكرية في العمق السوري قائلا إن “هذه العملية المزمعة من جانب أنقرة تمثل انتهاكا صريحا للسيادة السورية وتهدد وحدة التراب السوري”.

وأضاف أن التوغل التركي المحتمل في الأراضي السورية يهدد بإشعال المزيد من الصراعات في شرق سوريا وشمالها وقد يسمح باستعادة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الارهابي لبعض قوته.

وأوضح أن التدخلات الأجنبية في سوريا “مدانة ومرفوضة” أيا كان الطرف الذي يمارسها مؤكدا ضرورة اعطاء دفعة للعملية السياسية بعد تشكيل اللجنة الدستورية وليس الانخراط في مزيد من التصعيد العسكري.

وأشار البيان الى أن المجلس الوزاري للجامعة العربية أكد في اجتماعه الأخير الشهر الماضي ادانة التدخلات الخارجية في عموم سوريا مطالبا الجانب التركي بسحب قواته من كافة الأراضي السورية. وشدد المجلس بحسب البيان على رفض أي ترتيبات قد ترسخ لواقع جديد على الأراضي السورية بما لا ينسجم مع الاتفاقات والقوانين الدولية لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار.

وكان مسؤول بالرئاسة التركية أعلن في وقت سابق اليوم الاربعاء ان القوات التركية والجيش السوري الحر سيعبران “قريبا” الحدود مع سوريا لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة شرق نهر الفرات بسوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الأول الاثنين إن العملية العسكرية باتت وشيكة في منطقة شرق نهر الفرات فيما نفى نظيره الأمريكي ترامب أن يكون قراره بسحب قوات بلاده من شمال سوريا بمثابة تخل عن الأكراد.

وأشاد ترامب في وقت لاحق بتركيا كشريك تجاري وحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تخفيف لنبرته بعد ساعات من تهديده بسحق الاقتصاد التركي إذا أقدمت أنقرة على شيء في سوريا يعتبره “متجاوزا للحدود”.

وأعلنت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) أنها أبعدت أفراد القوات الأمريكية في شمال سوريا عن مسار العملية العسكرية التي قد تشنها تركيا لضمان سلامتهم.