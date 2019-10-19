تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم السبت بمحاسبة “المقصرين” في ملف الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها بلاده وسقط خلالها الاف القتلى والمصابين.

وقال عبدالمهدي في بيان ان “المطالبة بالإصلاح هي حق مشروع للجميع” مضيفا “نعد شعبنا بان المقصر في التظاهرات السابقة سيحاسب مهما كان موقعه في الدولة فلا احد فوق القانون”.

وكان عبدالمهدي اطلع مساء امس الجمعة على نتائج لجنة التحقيق في العنف الذي رافق الاحتجاجات ووعد بإعلان النتائج في غضون ايام قليلة دون الاشارة الى اي تفاصيل.

وكان اكثر من 100 شخص قتلوا فيما أصيب نحو ستة الاف آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد ومحافظات اخرى مطلع اكتوبر الجاري للمطالبة بتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات.