اصدرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (جي.ايه.ام.اي) السعودية اليوم الاثنين اول التراخيص الخاصة بمزاولة مجال التصنيع العسكري في المملكة.

وبينت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في مؤتمر صحفي ان الشركة السعودية للصناعات العسكرية (اس.ايه.ام.اي) وشركة الالكترونيات المتقدمة (ايه.اي.سي) هما اول شركتين يحصلان على التراخيص.

من جهته ثمن الرئيس التنفيذي لشركة (اس.ايه.ام.اي) أندرياس شوير دعم الهيئة للشركات المحلية للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية مؤكدا التزام كل من الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة الالكترونيات المتقدمة بدعم استراتيجية وبرامج الهيئة.

واشاد شوير بانجازات الهيئة في الفترة القصيرة منذ تأسيسها اضافة الى خططها الطموحة لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) وفي ومقدمتها توطين 50 بالمئة من انفاق المملكة العسكري.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج أن برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية من قبل الهيئة يمثل أولى الخطوات لتنظيم القطاع العسكري في المملكة حيث يساعد على فتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي الأمر الذي يمثل دعما كبيرا لواحد من القطاعات الاستراتيجية الهامة ويدفع بها قدما.

وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (اس.ايه.ام.اي) قد استحوذت اخيرا على شركة الإلكترونيات المتقدمة (ايه.اي.سي) التي ستشكل الهيكل الرئيسي لوحدة الالكترونيات الدفاعية الخاصة بالشركة.