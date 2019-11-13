إغلاق المدارس في طهران بسبب سوء جودة الهواء

أجبرت الجودة السيئة بشكل خطير للهواء الحكومة الإيرانية على غلق المدارس الابتدائية كافة في العاصمة طهران، التي يقطنها 10 ملايين نسمة.

وعلق الضباب الدخاني الكثيف فوق المدينة بسبب ازدياد حركة المرور وتلوث المصانع. وزاده سوء هبوب الرياح وقلة الأمطار في الأيام الأخيرة.

والثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن أنوشيروان محسني بندبي، محافظ طهران ، إعلانه إغلاق المدارس اليوم الأربعاء.

وتعد طهران من بين أسوأ المدن في العالم في جودة الهواء .

وقال خبراء الصحة إن العديد من الإيرانيين يعانون مشكلات صحية خطيرة نتيجة لذلك.