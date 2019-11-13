اعلنت قيادة الجيش اللبناني مقتل شاب برصاص احد جنود الجيش بعد ان فتح النار لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون قطع طريق رئيسية بالعاصمة بيروت.

وقالت القيادة في بيان فجر اليوم الاربعاء ان اطلاق النار جاء اثر تلاسن وتدافع بين العسكريين والمتظاهرين ما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص توفى لاحقا متأثرا بجروحه.

واضافت انه تم توقيف العسكري الذي أطلق النار في (محلة خلدة).

من جهتها قالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان الجريح توفي متأثرا بجروحه بعد نقله الى المستشفى اثر اصابته باطلاق نار.

من جهته ناشد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري في بيان اللبنانيين المحافظة على حراكهم السلمي موضحا انه اتصل بقائد الجيش اللبناني وقائد قوى الأمن الداخلي لاتخاذ إجراءات لحماية المواطنين.

وتأتي هذه التطورات بعد حديث تلفزيوني ادلى بعد الرئيس اللبناني إلى وسائل الإعلام اعلن فيه ان الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة ستحصل الخميس او الجمعة وانه لا يزال بحاجة لتلقي بعض الاجوبة من المعنيين والا سيحتاج الامر الى بضعة ايام اخرى لتحديد المشاورات.

يذكر ان المناطق اللبنانية تشهد مظاهرات احتجاجية لليوم ال28 على التوالي تدعو الى تشكيل حكومة اختصاصيين تجري اصلاحات اقتصادية ومالية بعدما قدم الرئيس سعد الحريري استقالة حكومته في 29 اكتوبر الماضي.