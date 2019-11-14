لقي شخص واحد على الاقل مصرعه واصيب العشرات بجروح اليوم الخميس في صدامات بين القوات الامنية ومحتجين بساحة (التحرير) وسط بغداد مع دخول الاحتجاجات يومها ال21.

وذكر مسعفون في مفارز طبية تطوعية ميدانية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المواجهات اندلعت صباحا باطلاق وابل كثيف من القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية من قبل الاجهزة الامنية مستهدفة المحتجين في الطريق الذي يربط ساحة (الخلاني) بساحة (التحرير) القريبة.

واوضحوا انهم شاهدوا قتيلا واحدا على الاقل فضلا عن عشرات المصابين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وقد نقلوا الى المفارز الطبية او المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

ويأتي التصعيد الامني الجديد في ساحتي (الخلاني) و(التحرير) بعد ساعات من اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مع عدد من القيادات الامنية مساء امس الاربعاء لبحث الاوضاع الامنية في بغداد وعدد من المحافظات الاخرى.

وكانت الاجهزة الامنية نصبت حواجز كونكريتية في محيط ساحة (الخلاني) لمنع المتظاهرين من الدخول اليها عبر الطريق القادم من ساحة التحرير المجاورة.

وترفض الاجهزة الامنية والمصادر الطبية الكشف عن حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت على دفعتين منذ الاول من اكتوبر الماضي وحتى الان وسقط فيها اكثر من 320 قتيلا وفقا لاخر حصيلة اعلنتها لجنة حقوق الانسان النيابية قبل ايام.