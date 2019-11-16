أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة إلقاء القبض على زعيم احدى عصابات الشوارع في مدينة شيكاغو بولاية (إلينوي) بالوسط الغربي للبلاد بتهمة محاولة تقديم “دعم مادي” لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وذكرت الوزارة في بيان أن شخصا يدعى جيسون براون معروف أيضا باسم “عبد الجامع” وجه له الاتهام “بتقديم 500 دولار نقدا لشخص آخر ثلاث مرات خلال العام الجاري على أساس أن يتم إرسال الأموال إلى احد مقاتلي (داعش) في سوريا”.

وأضافت أن الموقوف لم يكن يعلم أن “الشخص الذي قدم له المال كان يعمل مع أجهزة تنفيذ القانون سرا كما أن مقاتل (داعش) المزعوم ما هو الا ضابط سري”.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم مواطن أمريكي يبلغ من العمر 37 عاما وقد أوقف أمس الخميس ووجهت له تهمة “محاولة توفير الدعم المادي والموارد لمنظمة إرهابية أجنبية”.

وبينت أن المتهم سيمثل أمام محكمة في شيكاغو في ال21 من نوفمبر الجاري وفي حال ثبوت التهمة عليه سيواجه حكما بالسجن لمدة قد تصل الى 20 عاما.