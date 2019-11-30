وفيات يوم السبت 30 نوفمبر 2019

محمد عدنان علي عبدالله بوحمد 21 عاماً «شُيع» الرجال: حسينية آل بوحمد ، الدعية – النساء: حسينية آل بوحمد ، الدعية، ت:22542411.

شيخة محمد سالم الشطي أرملة ، علي منصور الشطي 89 عاماً «شُيعت» الرجال: اليرموك ، ق 4 ، ش 3 ، م 10 – النساء: جنوب السرة ، السلام ، ق 5 ، ش 507 ، م 20، ت: 99607725 – 98867888.

سكينة غلوم علي 94 عاماً «شُيعت» الرجال: مسجد الوزان ، غرب مشرف -النساء: القرين ، ق 1 ، ش 29، م 13، ت: 50070900 – 99047942.

حصة محمد عبدالله العويرضي زوجة ، سعود عبدالعزيز محمد الحقان، 73 عاماً «شُيعت» الرجال: الفنطاس ، ديوان الحقان ، ق 2 ، ش 21 ، م 12 – النساء: العدان ، ق 8 ، ش 5 ، م 14، ت: 97822202 – 99666328.

عبدالله لافي علوش المطيري 54 «شُيع» الرجال: العزاء في المقبرة – النساء: جابر الأحمد ، ق 5 ، ش 481 ، م 29، ت: 99033088.

صالح عباس صالح عباس السلمان 78 عاماً «شُيع» الرجال: حسينية الامام الحسين ، سلوى ، ق 1 ، شارع المتنبي – النساء: بيان ، ق 13 ، ش 2 ، م 14، ت: 66666963 – 65771713.

فاطمة يوسف خميس 94 عاماً «شُيعت» الرجال: السلام ، ق 5 ، ش 514 ، م 49 – النساء: القادسية ، ق 6 ، ش 61 ، م 13، ت: 99139755 – 99729719.

خديجة جاسم عباس الشطي زوجة ، علي راشد، 50 عاماً «شُيعت» الرجال: بيان ، مسجد الامام الحسن ، ق 12 ، مقابل سنترال مشرف – النساء: الزهراء حسينية خاتم الأنبياء ، بقرب مسجد الامام الباقر، ت: 96066620 – 99172210.