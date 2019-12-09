للعام الثاني على التوالي تستضيف المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي القمة ال40 منذ تأسيس المجلس عام 1981.

وتنعقد قمة الرياض هذا العام وسط ظروف إقليمية حساسة ومعقدة اذ من المفترض أن يناقش القادة عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

وفيما يلي القمم الخليجية ال (39) التي عقدت في دول مجلس التعاون منذ تأسيس المجلس عام 1981: عقدت قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأولى في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة في مايو عام 1981 تلتها القمة الخليجية الثانية في الرياض بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر من العام ذاته.

وكانت القمة الخليجية الثالثة في العاصمة البحرينية المنامة عام 1982 تلتها القمة الرابعة في الدوحة بقطر عام 1983 فيما استضافت الكويت القمة الخامسة عام 1984.

وشهدت العاصمة العمانية مسقط عام 1985 انعقاد القمة الخليجية السادسة تلتها قمة أبوظبي عام 1986 فيما كانت القمة الثامنة بالرياض عام 1987.

وفي عام 1988 عقدت القمة الخليجية التاسعة في المنامة تلتها قمة مسقط عام 1989 ثم القمة ال11 في الدوحة عام 1990.

أما الدورة ال12 للمجلس فاستضافتها الكويت عام 1991 فيما استضافت أبوظبي القمة الخليجية ال13 عام 1992 تلتها القمة ال14 في الرياض عام 1993 في حين كانت القمة الخليجية 15 في المنامة عام 1994 ثم القمة ال16 بمسقط عام 1995 تلتها قمة الدوحة ال17 عام 1996.

وفي عام 1997 استضافت الكويت القمة الخليجية ال18 تلتها أبوظبي في القمة ال19 عام 1998 تلتها قمة الرياض ال20 عام 1999 ثم قمة المنامة ال21 عام 2000 فيما عقدت القمة ال22 في مسقط عام 2001 ثم القمة ال23 بالدوحة عام 2002.

وفي الدورة ال24 عام 2003 استضافت الكويت فعالياتها وشهدت المنامة عام 2004 انعقاد القمة الخليجية ال25 التي أطلق عليها اسم (قمة زايد) تقديرا وعرفانا وتخليدا لرئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ودوره في تعزيز مسيرة المجلس وإسهامه الكبير في تأسيسه وما قدمه من جهد كبير لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وسلام المنطقة والعالم.

وجاءت القمة ال26 في أبوظبي عام 2005 وأطلق عليها اسم (قمة الملك فهد) تقديرا لخادم الحرمين الشريفين الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله على ما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز من مسيرة المجلس وتطلعات شعوبه ولدور الفقيد الراحل في خدمة القضايا العربية والإسلامية والأسرة الدولية.

ثم جاءت قمة الرياض ال27 عام 2006 التي أطلق عليها اسم (قمة الشيخ جابر) تقديرا لدور أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي ودوره الكبير في تأسيسه مع إخوانه قادة دول المجلس ولما قدمه رحمه الله من جهد كبير لخدمة القضايا العربية والإسلامية وسلام المنطقة والعالم.

وفي عام 2007 كانت الدوحة على موعد مع القمة الخليجية ال28 وسلمتها في العام التالي إلى العاصمة العمانية مسقط في دورتها ال29.

أما الدورة ال30 عام 2009 فكانت الكويت على موعد مع احتضان اجتماعاتها أما عام 2010 شهدت أبوظبي انعقاد القمة الخليجية ال31 تلتها قمة الرياض ال32 عام 2011 ثم قمة المنامة ال33 عام 2012.

وعقدت الدورة ال34 من القمة الخليجية في الكويت عام 2013 فيما عقدت الدورة ال35 في الدوحة عام 2014 تلها قمة الرياض ال36 عام 2015 وقمة المنامة ال37 عام 2016.

وفي عام 2017 احتضنت الكويت القمة ال38 على أرضها في حين استضافت الرياض العام الماضي القمة ال39.

كما ينتظر أبناء دول الخليج من هذه القمة قرارات مهمة تزيد من الوحدة وتعزز اللحمة الخليجية وتعمق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء.