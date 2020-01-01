ذكر التلفزيون العراقي اليوم الاربعاء ان المعتصمين امام مقر السفارة الامريكية ببغداد بداوا انسحابا تدريجيا استجابة لدعوات من قيادة الحشد الشعبي.

وقالت قناة (العراقية) الفضائية الرسمية ان المعتصمين ربما سينقلون اعتصامهم الى مكان خارج المنطقة الخضراء حيث تقع مقرات الحكومة والسفارات الاجنبية.

وكان الالاف من عناصر الحشد الشعبي قد اعتصموا امس امام مبنى السفارة داخل المنطقة الخضراء بعد ان احرقوا احد ابراج الحماية فيها من دون ان تتدخل القوات العراقية لمنعهم. وجاء الاعتصام احتجاجا على الضربات الصاروخية الامريكية لقواعد الحشد الشعبي بغربي العراق الاحد الماضي ادى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الحشد.