هولندا تدعو مواطنيها الى مغادرة بغداد بأسرع وقت ممكن

دعت وزارة الخارجية الهولندية اليوم الجمعة المواطنين الهولنديين في العراق الى مغادرة بغداد بسرعة وبطريقة آمنة اذا كان ذلك ممكنا.

ونقلت قناة (أن أو أس) الهولندية عن الوزارة قولها في بيان ان “الاضطرابات والعنف في بغداد وحول المطار قد تصاعدت” داعية المواطنين الهولنديين في العراق الى البقاء في حالة تأهب ومتابعة الاخبار اولا بأول.

واشارت الوزارة الى ان الوضع في العراق لا يمكن التنبؤ به في اعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اكدت في وقت سابق اليوم ان الجيش الامريكي نفذ عملا دفاعيا حاسما قتل خلاله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

كما نقل التلفزيون الحكومي الايراني عن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي توعده ب “الانتقام” لسليماني.