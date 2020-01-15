إيران تعتقل مُصور فيديو صاروخ إسقاط الطائرة الأوكرانية

قالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الثلاثاء، إن الشخص الذي صوَر “مشهد الصاروخ الذي أصاب الطائرة الأوكرانية”، قد تم اعتقاله لإجراء مزيد من التحقيقات.

في حين لم يتضح اسم الشخص أو طبيعة الاتهامات المُوجهة إليه.

ومثلها، قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أيضًا إن الشخص الذي صوَر لحظة استهداف الطائرة الأوكرانية قد تم اعتقاله.

وأضاف تقريرا تسنيم وفارس أن السلطات لا تزال تحاول “تحديد هوية الشخص الذي وزع” الفيديو واحتجازه، بينما لم يتم تسمية أي من المُشتبه بهم.

وبعد أيام من إسقاط الطائرة الأوكرانية في وقت قصير عقب إقلاعها، تلقت CNN وصحيفة نيويورك تايمز نسخة من الفيديو، الذي أحدث ضجة كبيرة، ودفع طهران إلى الاعتراف بالوقوف وراء الحادث.

ويوم السبت، أصدرت قيادة القوات المسلحة الإيرانية، بيانا اعترفت به بإسقاط الطائرة الأوكرانية “دون قصد” نتيجة لما وصفته بـ”خطأ بشري”، قائلة إنه بعد ضربات طهران الصاروخية ضد القوات الأمريكية في العراق، يوم الأربعاء الماضي، زادت الطلعات الجوية الأمريكية في الأجواء الإيرانية، مما تسبب في زيادة الحساسية في مراكز الدفاع الجوي في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده “ستعاقب” جميع المسؤولين عن كارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 شخصًا.