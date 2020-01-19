وفيات يوم الاحد 19 يناير 2020

كفاف نايف محمد العتيبي 24 عاماً «شيعت» عزاء الرجال في المقبرة فقط، ت: 65933335.

فيصل إبراهيم ملا عباس البلوشي 69 عاماً «شيع» الرجال: النزهة ، ق 1 ، ش 16 ، م 11، النساء: صباح السالم ، ق 10 ، الشارع الأول ، ج 16 ، م 54، ت: 66661766 – 99005320.

سعدون محمد الجاسم 86 عاماً «شيع» الرجال: الشويخ السكنية ، ديوان القناعات، النساء: المنصورية ، ق 1 ، ش 14 ، م 4، ت: 99994433 – 96688987.

سعود عبدالله عبدالمحسن الهشام 66 عاماً «شيع» الرجال: الزهراء ، ق 8 ، ش 829 ، م 48، النساء: السلام ، ق 6 ، ش 610 ، م 10، ت: 65559666 – 99777771.

مريم دخيل سليمان الغنيمان 80 عاماً بعد صلاة عصر غد الاثنين، الرجال: الشامية ، ق 2 ، ش 24 ، م 4 «ديوان الغنيمان» النساء: الشامية ، ق 5 ، ش الطبري ، م 11، ت: 99013144 – 55225223.

شيخة محمد إبراهيم المصيطير، زوجة عبدالوهاب مرشد السليمان، 66 عاماً «شيع» التاسعة صباح غد الاثنين، الرجال: الخالدية ، ق 2 ، شارع عبدالله الخلف السعيد ، م 8، النساء: الفيحاء ، ق 7 ، ش 74 ، م 4، ت: 51105511.