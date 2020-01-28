رفعت وزارة الخارجية الامريكية مستوى تحذير السفر الى الصين من الثاني الى الثالث داعية المواطنين الامريكيين الى اعادة النظر في هذا الامر نتيجة لتفشي فيروس (كورونا المستجد).

وقالت الوزارة في بيان مساء امس الاثنين انها رفعت مستوى تحذير السفر الى مقاطعة (هوبي) حيث تقع مدينة (ووهان) منبع الفيروس الى المستوى الرابع الذي يعني منع السفر كليا محذرة المواطنين الامريكيين من مغبة التوجه الى هناك.

واضافت انها امرت الاسبوع الماضي بأن يغادر كل موظفيها القنصليين مع عائلاتهم مدينة (ووهان) مشيرة الى ان قدرة الادارة الاميركية على تقديم خدمات الطوارئ للرعايا الاميركيين في مقاطعة (هوبي) محدودة.

واشارت الى ان المراكز الامريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها اصدرت تحذيرا من المستوى الثالث دعت فيه الى تجنب السفر غير الضروري الى الصين.

واعلنت السلطات الصحية الامريكية يوم الثلاثاء الماضي رصد اول حالة اصابة بالفيروس وذلك في ولاية واشنطن لدى رجل يبلغ من العمر 36 عاما عاد أخيرا من مدينة (ووهان).

وكانت السلطات الصحية الصينية أعلنت امس الاثنين تسجيل 80 حالة وفاة و2761 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في عموم البلاد من بينها 461 إصابة في حالة حرجة.