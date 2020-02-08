ذكرت وسائل اعلام امريكية ان الرئيس دونالد ترامب أقال سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند من منصبه والذي أدلى بشهادته أمام الكونغرس في محاكمة عزل ترامب.

ونقلت وسائل الاعلام عن سوندلاند قوله في بيان مساء امس الجمعة “لقد أبلغت اليوم أن الرئيس يعتزم اقالتي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي”.

وتأتي اقالة سوندلاند بعد 48 ساعة من تبرئة ترامب من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس واللتين وجههما له الديمقراطيون في مجلس النواب.

يذكر ان سوندلاند هو الشاهد الثاني في تحقيق العزل الذي تتم اقالته بعد “اقالة اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان كبير خبراء البيت الأبيض في الشأن الأوكراني من منصبه بعدما شهد ضد الرئيس خلال مساءلته”.