فرنسا: رصد خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا

كشفت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزان السبت عن تشخيص خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد تعاملهم مع مواطن بريطاني كان في سنغافورة، وتصل بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 11 مريضا. من جهتها نصحت الخارجية الفرنسية بعدم السفر إلى الصين حيث ظهر الفيروس لأول مرة في أواخر 2019.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزان السبت إنه تم تشخيص إصابة خمسة أشخاص جدد بفيروس كورونا في منطقة سافوا الجبلية (شرق فرنسا) بعد تعاملهم مع بريطاني كان في سنغافورة. من جهتها، نصحت الخارجية الفرنسية المواطنين بعدم السفر إلى الصين “إلا في حال وجود سبب قاهر”، وذلك نظرا إلى انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي تجاوز عدد المصابين به 34500 شخص. وأضافت بوزان أن هناك طفلا بين المصابين، واصفة حالتهم بأنها ليست خطيرة. ويضاف هؤلاء المصابون الجدد إلى ستة مرضى ما زالوا في المستشفى وإن كانت أوضاع معظمهم أفضل. وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين بعدوى الفيروس في فرنسا إلى 11.