قالت الاذاعة السويسرية اليوم الاثنين ان الاعصار (سابينا) الذي تتعرض له البلاد حاليا أثر على رحلات الطيران وحركة القطارات.

وأوضحت الإذاعة أن مطار زيورخ الدولي الغى اقلاع 49 رحلة طيران نظرا لسوء الاحوال الجوية.

كما نقلت عن هيئة السكك الحديدية السويسرية تأكيدها عدم انتظام رحلات القطارات في بعض المناطق بسبب تساقط الاشجار على مسارات عدد من خطوط القطارات. ومن جانبها قالت هيئة الارصاد الجوية السويسرية اليوم الاثنين ان سرعة رياح الاعصار (سابينا) الذي يحل بالبلاد منذ مساء امس تتراوح بين 100 و140 كيلومترا في الساعة ما يعرض شمالي ووسط البلاد الى مخاطر.

واضافت الهيئة في بيان من مقرها بالعاصمة برن ان هذه العاصفة ستتواصل حتى مساء الغد الثلاثاء مع احتمال تراوح سرعة الرياح بين 130 و180 كيلومترا في الساعة بالمرتفعات الجبلية.

وذكرت الهيئة ان سرعة الرياح العالية ستحمل معها مخاطر سقوط اشجار وارتفاع الامواج في البحيرات واحتمال حدوث انهيارات جليدية في مرتفعات جبال الالب الممتدة من شرق الى جنوب غرب البلاد.