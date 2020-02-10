أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين اكتشافها أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد) ليرتفع عدد المصابين بهذا الفيروس الى ثماني حالات.

وقال مسؤول خدمات منظومة الصحة الوطنية بإنجلترا البروفيسور كريس ويتي في بيان انه تم عزل المصابين بجناح خاص بمستشفى (رويل فري) ومستشفى سانت توماس في لندن.

واكد ان السلطات الصحية تسعى لتعقب اي شخص يكون قد احتك بأحد المصابين وذلك من أجل تطويق العدوى بسرعة ومنع انتشارها.

وكانت اول إصابتين مؤكدتين في بريطانيا قد اكتشف الاسبوع الماضي لطالب اجنبي يدرس في جامعة (ليفربول) وقريب له فيما اكتشفت الإصابة الثالثة يوم الخميس الماضي.

واعلنت السلطات الصينية في وقت سابق اليوم الاثنين ارتفاع حالات الوفاة بفيروس (كورونا المستجد) الى 909 أشخاص بالإضافة إلى تسجيل 40235 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى ارجاء البلاد. واكدت منظمة الصحة العالمية أكدت السبت الماضي تسجيل قرابة 60 الف إصابة بفيروس (كورونا المستجد) في الصين ووفاة 723 شخصا فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة خارج الصين إلى 288 حالة في 24 دولة مع حالة وفاة واحدة.