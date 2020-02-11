رسميا.. تعداد سكان مصر يصل إلى 100 مليون نسمة

سجل تعداد مصر السكاني الثلاثاء، على المستوى المحلي، 100 مليون نسمة، ليظل بذلك الرقم البلد العربي الأكثر سكانا، والثالث في القارة الأفريقية، حسب بيان للجهاز المر

وظهر الرقم الجديد على عداد السكان على واجهة مقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء شرق القاهرة . وجاء في بيان لجهاز الإحصاء أن “عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 100 مليون نسمة الثلاثاء”. وبلغ “معدل الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78 في المئة عام 2019 مقابل 1.87 في المئة عام 2018 بانخفاض قدره (0.09 في المئة)”، بحسب البيان.

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة: “كانت 2019 من أسرع السنوات التي ازداد خلالها عدد السكان بمليون نسمة”، مضيفا “وصلت الزيادة مليون نسمة خلال 216 يوما”. وكان عدد سكان مصر 95 مليون نسمة في آخر تعداد سكاني قام به جهاز الإحصاء عام 2017، وبلغ تعداد المصريين قبل ثلاثة عقود 57 مليون نسمة.

وتأتي الزيادة السكانية في الوقت الذي يعتبر فيه مسؤولون تلك الزيادة تحديا رئيسيا يواجه مصر ، حيث اعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية الجمعة، أن “ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية قضية تتعلق بالأمن القومي “، حسبما نقلت “فرانس برس”.