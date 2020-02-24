أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لمواطن بحريني قادم من إيران.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان المصاب ظهرت عليه أعراض الفيروس ونقل الى العلاج والعزل في مركز (ابراهيم خليل كانو الصحي) بمنطقة السلمانية وسيتم اتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

ولفتت الى انها اتبعت كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص كما تم استدعاء المخالطين للمريض وتطبيق اجراءات العزل المعتمدة عليهم.

وذكرت الوزارة انها مستمرة في القيام بالاجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في البحرين من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل.

وأكدت تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) حسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وذلك وفقا لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس.