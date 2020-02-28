أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة الى 19 إصابة.

وذكرت السلطات الصحية البريطانية في بيان أنه جرى تسجيل اول حالة إصابة بالفيروس في مقاطعة ويلز قادمة من شمال إيطاليا بالإضافة إلى حالتين في إنجلترا قدمتا من ايران. على صعيد متصل اكد كبير الأطباء في ويلز الدكتور فرانك أثيرتون استعداد البلاد وقدرتها على التعامل مع مثل هذه الأمراض جيدا مطمئنا المواطنين بان الحكومة اتخذت كافة الاحتياطات لمكافحة العدوى وعدم انتشارها.

وأجرت المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المدن البريطانية فحوصا لما يقارب 7 آلاف شخص للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس.

وجددت السلطات الصحية تأكيدها انها تسعى جاهدة لتعقب اي شخص يكون اختلط بأحد المصابين وذلك من أجل تطويق العدوى بسرعة ومنع انتشارها. ويعتقد أن (كورونا المستجد – كوفيد 19) ظهر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني قبل ان يتسع نطاق تفشي الفيروس وينتشر في أكثر من 40 دولة حتى الآن.