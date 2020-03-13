اعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الامريكية اليوم الجمعة اصابة عمدة مدينة ميامي فرانسيس سواريز بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الذي ادى حتى الآن الى وفاة 41 شخصا في عموم الولايات المتحدة.

واكدت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا على موقعها الرسمي اصابة 42 من سكان الولاية بالفيروس بينما توفي شخصان حتى الآن.

من جهة أخرى أعلنت السلطات المحلية في منطقة واشنطن الكبرى (العاصمة واشنطن وولاية فرجينيا وولاية ماريلاند) إغلاق المدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في بعض مدن المنطقة.

وأوضحت المدارس العمومية في العاصمة واشنطن في بيان أن التلاميذ “سيشاركون في دروس تقدم لهم عن بعد (عبر الانترنت)”.

من ناحية أخرى اعلن نادي أوغوستا الوطني للغولف أن بطولة الماسترز تم تأجيلها إلى “موعد لاحق” بسبب فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأوضح النادي في بيان أن هذا القرار تم اتخاذه من أجل “صحة ورفاهية كل من يرتبط بهذه الأحداث”.

وكشف وزير الخارجية في ولاية (لويزيانا) كايل أردوين خلال مؤتمر صحفي تأجيل الانتخابات التمهيدية (الرئاسية) التي كانت مقررة في الولاية في الرابع من الشهر المقبل موضحا أنها ستجرى في يونيو المقبل.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة حتى الآن 1700 حالة بينما توفي 41 آخرين بسبب الفيروس.