اعلنت السلطات الالمانية اليوم الاحد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) في ألمانيا الى 4599 حالة والوفيات الى ثماني حالات.

وقال اعلن معهد الأبحاث الطبية (روبرت كوخ) المعني برصد حالات الإصابة في ألمانيا في بيان ان بؤرة انتشار الفيروس تبقى ولاية (شمال الراين وستفاليا) في الغرب بواقع 1640 حالة متبوعة بولاية (بافاريا) في الجنوب الشرقي بواقع 682 حالة وولاية (بادن فورتمبرغ) في الجنوب الغربي بواقع 572 حالة مفيدا بان عدد حالات الشفاء بلغت لغاية صباح اليوم 46 حالة.

في غضون ذلك أعلنت حكومة ولاية برلين الغاء جميع الفعاليات التي يشارك فيها اكثر من 50 شخصا وذلك بعد اعلان جميع الولايات الألمانية امس وأول امس اغلاق جميع المؤسسات التعليمية لاسيما المدراس الجامعات ورياض الأطفال.