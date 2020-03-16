أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الإحد عن تعافي 17 حالة من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيهم الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ان الحالات التي تم اخراجها تعود “لسبعة مواطنين بحرينيين وثمان مواطنات بحرينيات ومواطن سعودي وآخر لبناني” وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية ليصل بذلك العدد الإجمالي “للحالات المتعافية 77 حالة حتى الآن”.

وذكر البيان أنه تقرر اخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.