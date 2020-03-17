الرئيس الأمريكي يتوقع انحسار حدة كورونا خلال يوليو المقبل

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين تراجع حدة انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة خلال شهري يوليو واغسطس المقبلين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع فريق الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا بالولايات المتحدة إنه بناء على استشاراته للمختصين ستتراجع حدة جائحة كورونا بحلول يوليو واغسطس المقبلين.

وأضاف الرئيس الامريكي “سنرى ما سيحدث لكنهم يعتقدون أن أغسطس أو يوليو أو قد يكون الوقت أطول من ذلك”.

وطلب ترامب من جميع الأمريكيين بمن فيهم الطلبة والأصحاء الدراسة من المنزل وعدم تجمع أكثر من 10 أشخاص وقصر الخروج من المنزل على الحاجات الضرورية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى بدء الاختبارات على اللقاح المرشح ضد فيروس كورونا لافتا إلى أن عملية تطوير هذا اللقاح واحدة من الاسرع في التاريخ.

وفي الشق الاقتصادي قال ترامب إن الولايات المتحدة “ربما” تكون متجهة نحو الركود لكنه استدرك أنه “بمجرد توقف جائحة كورونا سيرتفع الطلب في البورصات بمعدلات هائلة وسيحقق الاقتصاد الأمريكي طفرة كبيرة”.

من جانب آخر أعلن حاكم ولاية إنديانا إريك هولكومب أول حالة وفاة في الولاية بسبب كورونا فيما طلبت عمدة مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا لندن بريد من السكان بالبقاء في منازلهم في محاولة لإبطاء انتشار كورونا.

كما سجلت 101 حالة جديدة بكورونا في العاصمة الامريكية واشنطن وولايتي ماريلاند وفرجينيا.

وبذلك يتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 4008 حالة بينما سجلت وفاة 70 شخصا.

ولا تزال ولاية ويست فيرجينيا الولاية الامريكية الوحيدة التي لم تسجل إصابات بكورونا.