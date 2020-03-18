اعلنت الامارات منع سفر المواطنين الى الخارج مؤقتا ابتداء من اليوم الاربعاء وحتى إشعار آخر في مسعى للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان صحفي ان القرار يأتي حرصا على سلامة وصحة مواطينيها في ظلال انتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والاغلاق التدريجي للرحلات حول العالم.

واضافت الوزارة انها ستطلع الجمهور بكل جديد في هذا الشأن مشيرة الى اجراءات احترازية اتخذت على المستوى الوطني بهدف الحد من انتشار الفيروس وضمان السلامة للجميع.