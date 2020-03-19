قالت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الخميس انه لاتوجد اي خطة لفرض حظر تجول في العاصمة لندن من أجل وقف انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء في تصريح صحفي انه لا توجد نية ايضا لوقف شبكة مترو الأنفاق او حافلات النقل العام بشكل كامل مضيفا ان حركة الدخول والخروج الى لندن ستظل مفتوحة.

وكانت السلطات المحلية في لندن أكدت في وقت سابق اليوم اغلاق حوالي 40 محطة من مترو لندن ووقف الخدمة الليلية اضافة الى تقليص عدد الباصات في المدينة وذلك من أجل منع انتشار عدوى الفيروس على نطاق اوسع.

يذكر ان السلطات الصحية البريطانية اكدت امس وفاة 104 أشخاص من بينهم 34 حالة في لندن جراء اصابتهم بفيروس (كورونا) فيما وصل عدد الاصابات الى 2626 من ضمنها قرابة 950 حالة في لندن.