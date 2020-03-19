قررت الحكومة المصرية اليوم الخميس غلق المطاعم والمراكز التجارية والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية من 7 مساء الى 6 صباحا (بالتوقيت المحلي) حتى 31 مارس الجاري.

واوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في قرار بهذا الشأن عدم سريان ذلك على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بمراكز تجارية وخارجها.

كما قرر مدبولي في قرار اخر اغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء البلاد في نفس المدة خلال الفترة ذاتها.

على صعيد متصل استعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عدة اجراءات “لتأخير وصول انتشار فيروس (كورونا المستجد) للذروة” من بينها اجراءات الحجر الصحي وبرنامج متابعة القادمين من الخارج.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان ان زايد اشارت خلال اجتماع للحكومة الى القيام بعمليات لتطهير الأماكن العامة وكذلك وسائل النقل وجميع الأماكن في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع القوات المسلحة.