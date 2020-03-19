امر الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الخميس بغلق الاسواق والمراكز والمحال التجارية في المحافظات الاكثر اصابة لاسبوعين لاحتواء تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ونقل موقع الرئاسة الايرانية الالكتروني عن روحاني قوله انه “اوعز الى وزير الداخلية باغلاق الاماكن المزدحمة من الاسواق والمراكز والمحال التجارية مدة 15 يوما باستثناء المراكز التي تقدم المواد الصحية والغذائية والاحتياجات الضرورية”.

وكرر روحاني دعوته المواطنين الى البقاء في منازلهم وعدم الخروج والسفر خارج مدنهم للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا معربا عن امله في ان تشهد البلاد في الفترة القادمة انخفاضا في عدد الاصابات.

وسجلت العاصمة الايرانية طهران حسب الاحصائيات الرسمية اعلى معدلات الاصابة ب 4397 حالة تليها محافظة اصفهان 1646 وثم مازندران 1552 اصابة.

كما سجلت محافظة قم التي انتشر منها الفيروس في البلاد 1105 حالة وكيلان 997 والبرز 967 والمركزية 829 ومشهد وتوابعها 710 واذربيجان الشرقية 629 وقزوين 573 وسمنان 546 اصابة مؤكدة.

واعلنت السلطات الصحية الايرانية في وقت سابق ارتفاع عدد المصابين من جراء الاصابة بفيروس كورونا الى 18407 حالة توفي منها 1284 شخصا في عموم البلاد.