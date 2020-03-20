أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 17 شخصا تماثلوا للشفاء من إصابتهم بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما كشفت في الوقت نفسه عن ارتفاع اجمالي الحالات إلى 48 شخصا.

كما قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة في مؤتمر صحفي ان نتائج الفحوص الطبية أكدت أيضا خلو 19 شخصا من مخالطين لحالات مصابة كان يشتبه بإصابتهم بالفيروس وكانوا في الحجر الصحي أيضا.

وأوضحت انه سيتم السماح للمتعافين والمخالطين الذين تأكد خلوهم من الفيروس بالعودة الى بيوتهم مع ضرورة الالتزام بالحجر البيتي مدة 14 يوما والالتزام بالتعليمات الصحية مشيرة إلى أنه بإمكانهم متابعة حياتهم كالمعتاد بعد إعادة الفحص لهم بعد 14 يوما.

وبشأن اجمالي الحالات قالت كيلة ان عدد المصابين في فلسطين ارتفع إلى 48 حالة بعد تسجيل إصابة جديدة لمواطن من بلدة في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية مشيرة إلى أن العدد الإجمالي يشمل ال17 شخصا الذين أعلن اليوم تعافيهم ليصبح العدد الحالي للمصابين 31 شخصا.