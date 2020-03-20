اعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الجمعة تسجيل 149 حالة وفاة جديدة و1237 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الى 1433 فيما بلغ عدد المصابين 19644.

وقال مساعد وزير الصحة الايراني علي رضا رئيسي للتلفزيون الايراني ان عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس حتى الان بلغ 6745 شخصا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 مارس الجاري أنها باتت تعتبر فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) جائحة ما يعني أنه بمثابة وباء متفش عالميا لكنها أكدت في الوقت نفسه أن هذا الوباء العالمي ما زال من الممكن “السيطرة عليه”.

ويعتقد ان (كورونا المستجد – كوفيد 19) ظهر للمرة الاولى اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني وذلك قبل أن يتسع نطاق تفشيه وينتشر في العديد من الدول بجميع قارات العالم ليصيب نحو 220 ألف حالة من بينها قرابة تسعة آلاف وفاة.