أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الجمعة انه سيتم استدعاء الأطباء والممرضات الذين تقاعدوا مؤخرا للاستعانة بهم في الجهود المبذولة لمواجهة الانتشار الكبير لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19 ).

وقال هانكوك في تصريح صحفي ان هناك ما لايقل عن 65 الف مابين أطباء وطاقم تمريضي سيتم الاتصال بهم اليوم للاستفادة من خبراتهم الكبيرة في المساهمة بالجهود الوطنية في التصدي لهذا المرض.

وأضاف هانكوك انه سيتم الاتصال أيضا بطلاب الطب والممرضات في السنوات النهائية لدراستهم للاستعانة بهم في ادوار مؤقتة للقيام بها خلال هذه الأزمة.

وأكد هانكوك في هذا الصدد ان الاستعانة بكل الخبرات الممكنة بالطاقم الطبي سيسهم بلا شك في حماية ارواح الملايين وتشافيالمصابين بالفيروس. يذكر ان وزارة الصحة البريطانية أعلنت يوم امس الخميس ان عدد الوفيات بسبب فيروس الكورونا قد بلغ 144 حالة في حين بلغ عددالإصابات المؤكدة 3269 حالة.