أعلنت الهند اليوم الأحد فرض حظر تجوال في مختلف أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة بالتزامن مع ارتفاع حصيلة وفيات فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى خمس حالات وإجمالي الإصابات إلى 324 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان إن حالات الوفاة سجلت بواقع اثنتين بولاية (ماهاراشترا) وحالة واحدة في ولايات دلهي والبنجاب وكارناتاكا. وبشأن الإصابات قالت إن الحالات في (ماهاراشترا) التي تعد من اكثر الولايات تضررا ارتفعت الى 63 شخصا بينهم ثلاثة أجانب في حين سجلت ولاية (كيرالا) 52 حالة إصابة بينها سبعة اجانب. وأشارت إلى أن الاصابات في نيودلهي ارتفعت الى 27 حالة بينها حالة لشخص أجنبي في حين سجلت ولاية أوتار براديش 24 حالة بينها حالة لشخص أجنبي.

كما سجلت ولايات راجستان 24 حالة اصابة بينها اجنبيان وتيلانجانا (21 حالة) وكارناتاكا (20 حالة) وهاريانا (17 حالة) بينها 14 اجنبيا وغوجرات (14 حالة) والبنجاب (13 حالة) ولاداخ (13 حالة) وتاميل نادو (6 حالات) وشانديغار (5 حالات) وجامو وكشمير (4 حالات) والبنغال الغربي (4 حالات) وماديا براديش (4 حالات) وأندرا براديش (3 حالات) وأوتارا خاند (3 حالات) وأوديشا (حالتان) هيماشال براديش (2) وبودوتشيري (حالة) وتشهاتيسجاره (حالة).

ومن جانبها أعلنت السلطات الامنية فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة منذ الساعة السابعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي تلبية لدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وقالت السلطات الأمنية في بيان إن ذلك التحرك يهدف إلى دفع المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم وتجنب الخروج الى الخارج في إطار جهود احتواء انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وكانت الهند شددت الاجراءات الاحترازية بما فيها اغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات وايقاف الرحلات من البلدان المتضررة واغلاق الحدود ووضع قيود على الاجتماعات والمهرجانات الكبيرة.