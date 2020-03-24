اعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل اول حالة وفاة بسبب فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) كما اعلنت تسجيل 205 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات في المملكة حتى الان الى 767 حالة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثين الرسميين لوزارات الصحة والداخلية والتجارة السعودية حول مستجدات فيروس كورونا والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشار الفيروس.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز الصحفي انه تم تعافي تسع حالات ليصل اجمالي المتعافين الى 28 حالة.

واوضح انه تم تسجيل 82 حالة في (جدة) و69 حالة في (الرياض) و12 حالة في الباحة وثمان حالات في (بيشة) وثمان في (نجران) وست حالات في كل من (ابها) و(القطيف) و(الدمام) وثلاث حالات في (جازان) وحالتين في كل من (الخبر) و(الظهران) وحالة واحدة في (المدينة المنورة).

من جانبهم بين متحدثا وزارتي الداخلية والتجارة السعوديتين ما تقوم به الوزارتين من اجراءات في ضبط المخالفين وتطبيق النظام في حقهم.

وبدأت السعودية امس الاثنين بتطبيق امر من خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول لمدة 11 ساعة (من السابعة مساء الى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي) لمدة 21 يوم للحد من انتشار فيروس كورونا.