اعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 36 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة ليرتفع عدد المصابين الاجمالي الى 402 وعدد الوفيات الى 20 حالة.

واشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له الى خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 80 حالة.

واكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات المصرية سوى ما تم الاعلان عنه مشيرا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الاعلان عنها فورا بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في وقت سابق اليوم عن حزمة من الاجراءات الاضافية لمواجهة فيروس كورونا ومنها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين ابتداء من غد الأربعاء.

وفي هذا الاطار أهاب الرئيس عبدالفتاح السيسى في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بجموع المصريين الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الإضافية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكد السيسي أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بهذه الاجراءات وبمنتهى الحزم والحسم وذلك في إطار القانون.