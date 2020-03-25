أعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة “محلية” بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي انه تم في المقابل تسجيل 47 حالة إصابة جديدة لمسافرين قادمين للصين 19 حالة منها في (شنغهاي) وخمس في العاصمة (بكين) ومثلها في مقاطعة (كوانغ دونغ) وأربع حالات في (فوجيان) ونفسها في (تيانجين).

واضافت ان ثمة حالتين وافدتين في كل من (منغوليا الداخلية) و(جيانغسو) و(سيتشوان) وحالة واحدة في كل من (تشجيانغ) و(جيلين) و(شاندونغ) و(شانشي) ما يرفع اجمالي الحالات الوافدة المسجلة في الصين الى 474 حالة.

وأوضحت اللجنة انه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) ثلاث منها في مقاطعة (هوبي) ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الوفاة في الصين الى 3281 شخصا والإصابات المؤكدة الى 81218 شخصا.

وبينت اللجنة ان عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 33 حالة مبينة ان عدد الحالات الخطرة انخفض الى 1399 شخصا بينما غادر المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية 491 شخصا بعد تماثلهم للشفاء ليصل عدد اجمالي المتشافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 73650 شخصا.

وقالت اللجنة ان 4287 شخصا مازالوا يتلقون العلاج و13356 شخصا تحت المراقبة الطبية إثر مخالطتهم مرضى مصابين بالفيروس من بينهم 1215 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية.

واشارت اللجنة الى تسجيل 386 حالة إصابة مؤكدة في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة حتى نهاية أمس الثلاثاء من بينها أربع حالات وفاة في حين تم تسجيل 26 حالة في منطقة (مكاو) الادارية الخاصة و216 حالة إصابة في (تايوان) ومنها حالتا وفاة.

ولفتت الى مغادرة 102 مريض في (هونغ كونغ) وعشرة مرضى في (مكاو) و29 في (تايوان) المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

من جهة أخرى استأنفت مدينة (ووهان) عاصمة مقاطعة (هوبي) مركز تفشي فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) اليوم خدمة الحافلات بعد توقف دام نحو شهرين إثر فرض قيود غير مسبوقة على المدينة في ال23 من يناير الماضي لاسيما على حركة النقل والمرور للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره.