أعلنت وزارة الصحة البريطانية مساء الأربعاء ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 465 بعد تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

واكدت وزارة الصحة في بيان صحفي انها سجلت 1542 إصابة جديدة الامر الذي رفع اجمالي الاصابات لديها الى 9529 وهو أكبر رقم تسجله بريطانيا في يوم واحد.

وأوضحت انها اجرت الى غاية مساء اليوم اكثر من 97 الف تحليل لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وكانت العائلة الملكية أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بفيروس (كورونا) لكنها أكدت انه في صحة جيدة.