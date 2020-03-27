كورونا في إسبانيا.. حصيلة وفيات غير مسبوقة في يوم واحد

أعلن رئيس الطوارئ الصحيةسجلت السلطات الطبية في إسبانيا 769 وفاة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال ال24 ساعة الأخيرة في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع ا

وتجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سُجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء الخميس.

وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجّل وفيات خلف إيطاليا.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 64059 مع تسجيل أكثر من 7800 في آخر 24 ساعة، ما يمثّل برغم ذلك تباطؤا في وتيرة الإصابات (+14% من الخميس إلى الجمعة في مقابل +18% و20% في اليومين السابقين).

وما يزال نحو 4100 شخص في العناية المركزة، بينما شفي 9357 مريضا.

ويخضع سكان إسبانيا الذين يناهزون 46 مليونا لإجراءات العزل العام منذ 14مارس، وجرى تمديدها الأربعاء حتى 11 ابريل.

وسبق للسلطات أن حذرت أنّ الأسبوع الحالي سيكون “صعبا”.