اعلنت السلطات الصحية في النمسا اليوم السبت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 337 شخصا بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني أنها سجلت أيضا 393 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع اجمالي عدد الاصابات الى 13730 حالة فيما تعافت 6604 حالات من الفيروس حتى الان.

واضافت انه تم اجراء 140975 اختبار طبي للكشف عن فيروس (كورونا) في مختلف المناطق النمساوية.

ولا يزال 1036مريضا يرقدون في المستشفيات النمساوية للعلاج من (كورونا) من بينهم 246 مصابا في اقسام العناية المركزة.

وسجلت مقاطعة تيرول النمساوية أعلى عدد في إصابات كورونا بواقع 3176 اصابة فيما حلت ثانيا مقاطعة النمسا السفلى بواقع 2213 إصابة فيما سجلت العاصمة فيينا 1963 اصابة.