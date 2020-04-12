اعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاحد تسجيل 18 وفاة جديدة و89 اصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في البلاد ليرتفع اجمالي الوفيات الى 293 حالة والاصابات الى 1914 اصابة مؤكدة.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان انه “تم اليوم الاحد تسجيل 89 اصابة جديدة مؤكدة مصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) موزعة عبر 19 ولاية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 1914 حالة موزعة عبر 46 ولاية”.

وبخصوص الوفيات فقد اوضح البيان انه “تم تسجيل اليوم 18 وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات الى 293 وفاة مقسمة عبر 34 ولاية”.

واكد البيان انه “تماثل للشفاء نهار اليوم 131 مصابا ليرتفع اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء الى 591 غادروا جميعهم المؤسسات الصحية من بينهم 261 حالة شفاء بالجزائر العاصمة و 133 حالة شفاء بولاية البليدة فيما تتوزع الحالات المتبقية وعددها 137 حالة عبر 32 ولاية”.