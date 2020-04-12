سجلت ايطاليا اليوم الاحد تراجعا في عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 431 وفاة وهو الاقل منذ 19 مارس الماضي مع استقرار التحسن في مؤشرات الاصابات ومعدلات الشفاء اليومية.

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية أنجيلو بوريللي في المؤتمر الصحفي اليومي ان حالات العدوى الايجابية في اخر 24 ساعة استمرت دون الالفين عند 1984 اصابة ليرتفع مجموع الاصابات النشطة في ايطاليا الى 102253 مصابا.

وشدد بوريللي على استمرار انخفاض الحالات الحرجة بالعناية المركزة عن الامس بواقع 38 حالة الى 3343 مريضا وتراجع عدد من يتلقون العلاج بالمستشفيات بمقدار 297 الى 27847 مريضا مع زيادة اعداد حاملي العدوى قيد العزل المنزلي الى 71063 مصابا.

ولفت الى استمرار زيادة من تماثلوا للشفاء الى 34211 متعافيا مقابل ارتفاع اجمالي عدد الوفيات الى 19899 حالة متصلة بالفيروس ليبلغ بذلك المجموع الكلي لحالات العدوى المسجلة منذ بداية الوباء في ايطاليا الى 156363 اصابة تشمل حالات الوفيات والشفاء.